Тендеры на лизинговые услуги для покупки техники объявили без решения сессии Николаевского горсовета, поскольку начало торгов было условием Минрегиона.

Об этом заявил вице-мэр Юрий Степанец на заседании депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ 21 декабря, пишут НикВести.

— Это техническая процедура для того, чтобы нам Министерство развития громад и территорий приняло пакет документов. Мы были обязаны объявить тендерную процедуру. Но тендерную процедуру можно отменить, — пояснил он.

Также вопрос о предоставлении разрешения на лизинговые услуги планируют вынести на рассмотрение сессии уже третий раз.

— Когда депутаты снова не проголосовали за предоставление возможности коммунальным предприятиям объявить торги на лизинговые услуги, чтобы приобрести технику, мы связались с Министерством, прояснили ситуацию. Министерство спросило, будет ли у нас еще сессия. Я ответил, что 23 декабря будет еще одна сессия. Они сказали, что еще 23 смогут принять нашу заявку, — сказал Юрий Степанец.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета дважды провалили голосование по вопросу покупки коммунальными предприятиями техники в лизинг.

Несмотря на это, коммунальное предприятие «Николаевские парки» объявило торги на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 85 миллионов гривен. «ЭЛУ Автодорог» также без решения сессии объявило тендер на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 34 миллиона гривен.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал депутатов горсовета, которые в ходе сессии 14 декабря отказались поддерживать покупку николаевскими коммунальными предприятиями техники в лизинг.

В свою очередь глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюкобъяснил, что депутаты отказались поддерживать это решение из-за того, что никто не представил им этот проект на заседаниях фракций.

В то же время депутат Николаевского городского совета от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов заявил, что город набирается кредитов, которые не в состоянии погасить.