Нардеп от «Слуги народа» Николай Галушко устроил разборки с полицейскими в Киеве после того, как машину с его водителем остановили за нарушение ПДД.

Видео разговора, предоставленное правоохранителями, опубликовало издание УП.

По данным собеседников издания, инцидент произошел год назад — 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили машину в центре Киева за нарушение правил дорожного движения около 4:00 утра.

Самого нардепа в машине не было, но он приехал по звонку своего водителя и начал в грубой форме объяснять полиции, что это «автомобиль народного депутата».

Во время всего разговора Николай Галушко оскорблял патрульных, называя их «дебилами» и наркоманами.

Полицейские отметили, что на авто не написано, кому оно принадлежит.

— Ты что, больной на голову? Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата? — заявил Николай Галушко.

Позже в процессе разговора выяснилось, что машина Toyota Land Cruiser принадлежит матери нардепа, а он ездит на ней якобы по договору аренды.

Сам Николай Галушко является членом комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности. Он заканчивал Национальную академию внутренних дел.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки. Позже сам Александр Гогилашвили принес свои извинения за инцидент с полицейским в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров и министра внутренних дел уволить его заместителя Александра Гогилашвили после инцидента на блокпосту возле въезда в зону проведения Операции объединенных сил.

13 декабря правительство Украины освободило от занимаемой должности Александра Гогилашвили, в обосновании решения указали «по собственному желанию».