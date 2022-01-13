В САД Николаевщины анонсировали завершение реконструкции автодороги Р-55 «Новый Буг-Веселиново» в этом году.

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции главы ведомства Александра Антощука 12 января, пишут НикВести.

Как известно, капитальные ремонтные работы на трассе стартовали в сентябре 2021 года, за них взялась подрядная организация ООО «Европейская дорожно-строительная компания». Ремонт отрезка от села Новониколаевка до Нового Буга протяженностью 28 километров тогда оценили почти в 1,7 миллиарда гривен.

— Мы считаем эту трассу одной из приоритетных на следующий год ввиду того, что по этой трассе мы хотим понизить транзит транспорта, минуя Николаев на Одессу. Трасса на 90% под контрактами, это говорит о том, что у нас готова проектная документация, — объяснил Александр Антощук.

Напомним, что 17 сентября в поселке Веселиново местные жители вышли на акцию протеста из-за неудовлетворительного состояния дорог Р55 (Одесса–Вознесенск–Новый Буг) и Т15-06 (Николаев–Доманевка­–Березки). По результатам акции участники составили заявление на имя главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

20 сентября жители Веселиново заявили о готовности снова перекрывать дорогу, если не отремонтируют дороги, которые идут через поселок.

В начале октября стало известно, что в Службе автомобильных дорог Николаевской области пообещали жителям поселка частично отремонтировать дороги.

16 октября в центре поселка Веселиново Вознесенского района местные жители снова перекрыли дорогу Р-55, требуя обратить внимание на состояние трасс Т15-06, Р-55 и внутрипоселковых дорог.

После этого инцидента в поселке Веселиново дорожники приступили к ремонту асфальтного покрытия.