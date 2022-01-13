На автодороге Н-11 «Николаев-Днепр» возле Мешково-Погорелово построят надземные пешеходные переходы.

Об этом рассказал глава САД Николаевщины Александр Антощук в ходе пресс-конференции во среду, 12 января, передает корреспондент НикВести.

Известно, что за последние два месяца на трассе Н-11 произошло сразу несколько ДТП. Так, 19 декабря водитель ВАЗ 2107 сбил пешехода возле поворота на село Воскресенское. Вечером 22 декабря на автодороге случилась авария с участием двух грузовиков. Позже, 7 января неизвестный на автомобиле въехал в ограждение и скрылся с места происшествия.

— Трасса на сегодняшний день практически окончена. Последним штрихом на участках под Николаевом была установка освещения возле Мешково-Погорелового. На этот год, как только спадут морозы, будет окончен участок дороги на повороте на Гороховку и Воскресенское — там тоже будет освещение. Сегодня там окончены работы по установке барьерного ограждения, остановок, — рассказал Александр Антощук.

По его словам, проект строительства надземных пешеходных переходов над трассой возле Мешково-Погорелового и Воскресенского уже находится на стадии разработки.

— В перспективе там мы уберем пешеходные переходы и обустроим надземные переходы, — сообщил глава ведомства.

Напомним, ранее в САД показали новое светодиодное освещение трассы Н-11 «Днепр-Николаев» от Баштанской кольцевой развязки до Николаева.