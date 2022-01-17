городской роддом №3

Управление здравоохранения Николаевского городского совета публично обнародует результаты проверки по неформальным доплатам врачам в родильном доме №3.

Об этом в комментарии НикВести рассказал заместитель городского головы Анатолий Петров.

Вице-мэр считает финансовую «благодарность» врачам за оказанные услуги незаконной. Он указал, что после завершения проверки в роддоме №3, её результаты будут обнародованы публично.

— Нет, это незаконно. Там Шамрай разбирается в этой ситуации. Я пока комментировать не буду, потому что не знаю результат. Вот я сейчас выезжаю в управление и, думаю, да, будет публично (обнародована информация о результатах проверки, – прим.), – сказал Анатолий Петров.

Отметим, что бесплатные роды в Украине гарантированы государством. В декабре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Национальная служба здоровья Украины компенсирует за одни роды 15 тысяч 101 гривну по программе медицинских гарантий. По данным системы E-Health Николаевский роддом №3 получил в 2021 году 43 миллиона 125 тысяч 99 гривен по данной программе.

Напомним, николаевский блогер Ольга Киселева, недавно ставшая мамой, рассказала о расценках в городском роддоме №3. В частности, она озвучила стоимость платных палат — 580 гривен и 2,5 тысячи гривен. Однако, как выяснилось, на сайте Николаевского городского совета отсутствует информация о наличии в роддоме №3 палат за 2,5 тысячи гривен. Официально, согласно решения исполкома, медперсонал может предоставлять платные услуги по пребыванию в палате с улучшенным сервисом за 582 гривны в сутки.

В то же время блогер рассказала сумму, которую необходимо доплатить врачам: 8 тысяч гривен — за роды и 10 тысяч гривен стоит кесарево.

Реагируя на публикации НикВести, начальница горздрава Ирина Шамрай заявила, что управление здравоохранения Николаевского городского совета проверит информацию о том, что в роддоме №3 устанавливают расценки на роды.

В то же время Ольга Киселева опубликовала видео-опровержение, в котором заявила, что изначально некое «местечковое издание» неправильно истолковало её слова, вследствие чего врачей начали вызывать «на ковёр». На самом же деле, как ранее утверждала блогер, в роддоме №3 нет фиксированных тарифов для благодарности врачей.

Позже оказалось, что удалённый прямой эфир николаевского блогера Ольги Киселевой был не единственным видео, где популярные пользователи Instagram обсуждали конкретные суммы неформальных доплат врачам в Николаевском роддоме №3.