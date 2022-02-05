Депутат Сергей Кантор записал видео, где не скупился на жесткие слова в адрес чиновников мэрии Николаева и его коллег — депутатов городского совета, которые сначала проголосовали «За» создание коммунального футбольного клуба, а когда решение не выполнили и вопрос повторно подняли в зале, голосов уже не нашлось.

Видео опубликовано на канале МФК «Николаев» в Youtube.

— Что у нас с футболом? Полная жопа с футболом, — констатировал Сергей Кантор в начале видео.

Сергей Кантор отметил, что когда депутаты первый раз поддержали создание коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб «Николаев» появилась надежда сохранить футбол в городе. Провальное же голосование 27 января этого года, по словам депутата, похоронило клуб с его 100-летней историей.

— Появилась какая-то надежда, что мы выстоим в этой ситуации. А потом…Шок, бумаги… Забыли, спрятали, где-то что-то не дописали (предыдущее решение не было выполнено, — прим.). Я упрямый человек. Пришлось зайти еще раз в сессионный зал. Просто шок. Александр Федорович, тебя с Днюхой, кстати, ничего личного, ничего личного. Твоя фракция, те, которые голосовали — здесь не проголосовали. Шок… Так кто гробит футбол? Завод и Кантор? Которые семь лет добавляли к тому, что давал город?! — возмутился Сергей Кантор.

Сергей Кантор назвал отношение чиновников мэрии Николаева и депутатский корпус к ситуации с клубом «сволочизмом и пофигизмом».

— Такое отношение чиновников — это сволочизм, это пофигизм! Ну, как так можно? А мои коллеги? Скажу обидные слова: ребята, вы трусы! Ты вчера голосуешь, а сегодня не голосуешь. Это как называется?! Ты сделал вид, что типа пошел кофе попить и отвлекся. Это несерьезно. Вы что думаете, что вам это забудется? Ничего не забудется! Все всем вспомнят! И кто похоронил команду, и кто отпевал команду, — заявил Сергей Кантор.

Он также обратил внимание, что выпускники детских футбольных школ уже не смогут продолжить развитие в родном городе.

— А кто-то понимает, что в этом году выпустятся последние классы в детских футбольных школах Николаева и куда денутся эти дети? Те деньги, которые были в это вложены. Куда они денутся? Они разъедутся по Украине, их расхватают на шару, потому что в Николаеве жопа с футболом? — сказал Сергей Кантор.

Напомним, ранее депутат Сергей Кантор собрал брифинг после того, как депутаты Николаевского горсовета дважды провалили голосование за включение в повестку дня проекта решения, необходимого для создания коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб Николаев». Как известно, для преобразования клуба необходимо в сессионный зал еще раз вынести проект решения с правками в Уставе.

По словам Сергея Кантора, 10 февраля состоится очередная сессия, на которой, вероятно, эти вопросы будут рассматривать снова.

Ранее депутаты Николаевского горсовета поддержали создание коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб «Николаев». Его инициатором выступил депутат, глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор.

До этого муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе назвали вынужденным — из-за нехватки финансирования.

Глава наблюдательного совета МФК Сергей Кантор заявил, что готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.