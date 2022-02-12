Глава Госдепа США Энтони Блинкен 12 февраля в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По сообщению Белого дома, стороны обсудили угрозу вторжения России в Украину, которая может произойти уже на следующей неделе.

Блинкен ясно дал понять Лаврову, что дипломатический путь для урегулирования кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. Он подчеркнул, что вторжение повлечет за собой решительный и единый трансатлантический ответ.

По сообщению российской стороны, Лавров назвал провокационными заявления американских чиновников о вероятном новом вторжении Кремля в Украину, мол, такие прогнозы «поощряют Киев к саботажу Минских договоренностей» и «попыткам силового возвращения Донбасса».

Кроме того, Лавров заявил Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

Уже вечером 12 февраля телефонную беседу по запросу Белого дома проведут президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.