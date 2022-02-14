Петр Порошенко с целью разработки и принятия оперативных решений по защите страны призвал создать в парламенте антикризисный штаб в формате Временной специальной комиссии.

Об этом он заявил во время согласительного совета.

— Мы говорили с вами, и это была общая позиция, чтобы мы создали так называемый штаб с форматом Временной специальной комиссии для быстрой подготовки документов по увеличению обороноспособности государства, — напомнил Петр Порошенко.

Во Временную специальную комиссию каждая фракция делегирует своего представителя. Она готовит документы, имеющие отношение к повышению обороноспособности государства и имеющие срочный характер.

Петр Порошенко также призвал поставить в повестку дня изменения в Государственный бюджет и выделить на нужды армии и территориальной обороны 50 миллиардов гривен.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

В Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.