Глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк поручила главам местных организаций политсилы инициировать проведение внеочередных сессий областных, городских, районных, сельских и поселковых советов для решения нужд сил территориальной обороны.

Об этом сообщается на сайте партии.

Елена Шуляк подчеркнула, что Украина на фоне рисков вторжения армии РФ должна рассчитывать, прежде всего, на себя. Содействие силам территориальной обороны, по ее словам, — это вклад в защиту независимости и территориальной целостности Украины.

— Украина сегодня понимает все текущие риски и готова к любому сценарию развития ситуации. Мы чувствуем и ценим помощь наших партнеров и друзей в мире. Но рассчитываем только на себя. Мы способны остановить эскалацию в сторону Украины. Наши города и села — под надежной защитой, — отметила Елена Шуляк.

Как сообщалось, во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

В Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.