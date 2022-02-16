Вице-губернатор по вопросам культуры Юрий Гранатуров рассказал, что вскоре будет актуализирован проект реконструкции Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства.

Об этом он сообщил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— В этом году благодаря совместной работе нашей команды, принципиальной позиции Виталия Кима (глава ОГА, — прим.), принципиальной позиции главы облсовета Анны Замазеевой и депутатов облсовета, которые тоже опекают это учреждение, выделены деньги на актуализацию проектно-сметной документации. С мертвой точки этот вопрос сдвинулся. И как только будет сделана нормальная проектно-сметная документация, можно будет решать вопрос дальнейшей судьбы капитального ремонта и реставрации фасада этого учреждения, — сказал Юрий Гранатуров.

Он добавил, что ремонт решит не все проблемы колледжа, поскольку есть вопрос нехватки места для проведения занятий. Также он отметил, что процесс будет двигаться не слишком быстро, однако в итоге колледж отремонтируют.

Юрий Гранатуров также сказал, что этому способствуют директор учреждения Анатолий Сирота и советник губернатора по вопросам культуры Владимир Алексеев.

Ранее коллектив Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства показал, в каких условиях вынужден десятилетиями работать и обучать юные таланты области.

Напомним, что проектно-сметную документацию на ремонт делали трижды, однако денег на реставрацию так и не нашли. Единожды выделили 4 миллиона, которые потом забрали на аэропорт. Оказалось, для того, чтобы получить госфинансирование нужен новый проект.

Однако денег на это, как ранее писали НикВести, в бюджете на 2022 год не заложили.

Отметим, что в августе 2021 года вице-губернатор по вопросам культуры Юрий Гранатуров обещал, что в 2022 году будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции исторического здания Николаевского колледжа музыкального искусства. По его словам, работы по реконструкции будут проходить в две очереди — ремонт старого корпуса и реконструкция исторического здания учреждения. Деньги на это в ОГА собирались искать в ГФРР или «выбивать» через программы «Большого строительства» и «Большой реставрации».

При этом еще в 2017 году должны были выделить из областного бюджета деньги на проект.

В апреле 2021 года советник главы облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположилось Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, а оно все продолжает разрушаться. По его словам, на реконструкцию фасада здания необходима сумма в размере порядка 100 тысяч долларов США.

Недавно глава Николаевского облсовета Анна Замазеева осмотрела Николаевский музыкальный колледж и пообещала взять вопрос на личный контроль. Об этом она написала 20 декабря, за день до сессии, на которой облсовет принял бюджет области на 2022 год.