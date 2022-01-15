Коллектив Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства показал, в каких условиях вынужден десятилетиями работать и обучать юные таланты области.

Об этом идет речь в сюжете программы «Факты» на ICTV.

Журналисты отмечают, что из года в год чиновники обещают взяться за ремонт колледжа, однако планы по сей день остаются словами. В этом году денег на ремонт в бюджете тоже нет.

Каждому из трех корпусов училища больше 100 лет. В одном когда-то хотя бы починили крышу, и теперь на студентов не течет вода с потолка. В другом корпусе — крыша в дырах и из-за постоянной влаги обваливается фасад. Третий корпус депутаты отдали ресторану17 лет назад, взамен колледж получил соседнее здание, не подлежащее ремонту.

— Там же нет ничего. Просто голые стены. Сказали, что быстро будут делать и надо развалить второй этаж. Все это поломали, а денег так и не дали, — рассказал заместитель директора колледжа Сергей Попов.

Сергей Попов

Из-за нехватки мест студенты вот уже почти два десятилетия вынуждены тесниться в подвале. Там тоже сыро и влажно, а косметические ремонты ситуацию не спасают.

Директор учреждения Анатолий Сирота показал журналистам состояние стен, которые недавно отделали влагостойким гипсокартоном. Не прошло и месяца, как влага просочилась сквозь покрытие.

— Через этот влагостойкий гипсокартон, который мы буквально две недели назад начали (класть, прим.), и заканчиваем ремонт, все равно проступает, — отметил он.

Есть потребность и в расширении зала колледжа. Он имеет лучшую акустику в городе, но при этом очень маленький.

— Здесь должны садиться на сцену симфонический оркестр — 60 человек, а у нас может вмещаться камерный только — 15 человек максимум, — отмечает директор.

Анатолий Сирота

В сюжете говорится, что за 120 лет колледж выпустил тысячи музыкантов, будущих заслуженных и народных артистов Украины, однако последние десятилетия проблемы учреждения решить не могут.

— Прекрасные возможности для учащихся здесь, музыкантов, талантливых людей. И конечно очень печально, что он находится в таком состоянии, — говорит студент Даниил Руденко.

Проектно-сметную документацию на ремонт делали трижды, однако денег на реставрацию так и не нашли. Единожды выделили 4 миллиона, которые потом забрали на аэропорт. Оказалось, для того, чтобы получить госфинансирование нужен новый проект.

Однако денег на это, как ранее писали НикВести, в бюджете на 2022 год не заложили.

Отметим, что в августе 2021 года вице-губернатор по вопросам культуры Юрий Гранатуров обещал, что в 2022 году будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции исторического здания Николаевского колледжа музыкального искусства. По его словам, работы по реконструкции будут проходить в две очереди — ремонт старого корпуса и реконструкция исторического здания учреждения. Деньги на это в ОГА собирались искать в ГФРР или «выбивать» через программы «Большого строительства» и «Большой реставрации».

При этом еще в 2017 году должны были выделить из областного бюджета деньги на проект.

В апреле 2021 года советник главы облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположилось Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, а оно все продолжает разрушаться. По его словам, на реконструкцию фасада здания необходима сумма в размере порядка 100 тысяч долларов США.

Недавно глава Николаевского облсовета Анна Замазеева осмотрела Николаевский музыкальный колледж и пообещала взять вопрос на личный контроль. Об этом она написала 20 декабря, за день до сессии, на которой облсовет принял бюджет области на 2022 год.