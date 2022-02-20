Возможные санкции против России за вторжение в Украину будут включать запрет на въезд российских олигархов и ограничения на рынках капиталов.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лизз Трасс на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Реальность состоит в том, что Россия хочет отмотать время назад, к 90-м годам... Россия показывает, что к дипломатии не относится серьезно. Мы должны проявить свои сильные стороны, потому что Россия понимает силу, — сказала Лизз Трасс.

Она отметила, что РФ должна заплатить большую цену в случае вторжения Украину.

По ее словам, олигархи не смогут перемещать свои капиталы.

— Мы усложним жизнь на рынках капиталов российским компаниям, мы сделаем так, что Россия не сможет работать на долговых рынках, — заявила министр иностранных дел Британии.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.