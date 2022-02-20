На фоне обострения ситуации на Донбассе министр обороны Алексей Резников еще раз подчеркнул, что Украина не планирует наступательные операции, но и не позволит безнаказанно обстреливать свои позиции и населенные пункты.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Вооруженным силам Украины даны все необходимые приказы о действиях в случае опасности для бойцов и гражданских.

— Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты, — отметил министр.

Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших военных.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.