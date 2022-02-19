Арсений Яценюк считает, что существует шанс избежать большой войны, к которой стремится Путин.

Об этом Премьер-министр Украины 2014-2016 годов сказал в комментарии телеканалу Украина 24.

— Этот шанс не очень велик. Но в этих обстоятельствах он есть. Надеюсь, что сила наших западных союзников, сила украинцев, беспрецедентно показывающих доблесть и достоинство, которым надо просто гордиться, - наша сила позволит Украине устоять. Путин не просто звенит оружием. Он настолько поднял ставки, в том числе приняв указ о мобилизации в Российской Федерации, начав ядерные учения, запугивая Украину и весь мир - что только наша общая позиция всех может его остановить, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции, Арсений Яценюк отметил несколько моментов:

— Могу сказать вам только одну вещь, которую восприняла моя душа и сердце мое. Одно дело. Когда он сказал, что Украина— в надежных руках. Потому что Украина в надежных руках украинцев и украинских вооруженных сил.

Он подчеркнул, что его удивило, почему Владимир Зеленский ни разу не сказал, что Путин — это агрессор: «Я не услышал фамилии Путина».

Относительно общей канвы Мюнхенской конференции безопасности, отметил Арсений Яценюк, «красной нитью» прошла тема: «мы будем бороться за Украину, если Путин совершит акт агрессии против Украины, мы как один станем за Украину, введем санкции, и мы это Путину так просто не дадим сделать».

— Сегодня Украина на устах и мыслях каждого мирового лидера. Это не просто разговоры, а конкретные действия — с снабжением оружия, с объединением всех, с подготовкой пакета санкций, с очень четким месседжем Путину, что он заплатит цену. Это очень серьезная поддержка украинцев и нашего государства, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Относительно заявления Владимира Зеленского по поводу консультаций по Будапештскому меморандуму, он отметил: «В чем проблема консультаций по Будапештскому меморандуму? Как всегда, у нас только одна проблема — это Россия и Путин. Именно Россия и Путин (несмотря на то, что РФ является одним из подписантов меморандума — прим.) ни разу не явились на эти консультации. И я убежден, что и в четвертый или в тридцать четвертый раз Россия так же не появится».

Он напомнил, что с РФ в Украине был подписан юридически обязывающий документ с точки зрения международного права — так называемый Большой договор. И именно Россия нарушила это соглашение.

— Потому что касается консультаций, — это политическое заявление. Но уже ясно, что эти консультации ничем не завершатся. Однако наши союзники: Соединенные Штаты, Великобритания, страны Европейского Союза и все НАТО — и без консультаций ежедневно давят на Россию, поставляют Украине оружие и готовы вводить санкции против России, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.