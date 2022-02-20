В Харькове состоялся большой семинар по основам гражданской обороны под лозунгом «Не паникуй! Готовься!».

На обучение пришло около 800 участников, сообщает Национальный корпус.

Программа учений содержит занятия по тактике, первой медицинской помощи, обращения с оружием, минно-саперного дела, картографии и тому подобное.

Как известно, подобные выходки произошли в Черкассах, Львове, Чернигове, Полтаве и других городах.

Также Нацкорпус анонсировал несколько тренировок на воскресенье 20 февраля.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.