Возглавляющий николаевский отдел движения «Народный рух України» Юрий Диденко считает, что на деньги, выделенные Николаевским облсоветом на нужды территориальной обороны, ничего не получится сделать, так как сумма слишком маленькая.

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По мнению общественника, депутаты Николаевского облсовета не думают об опасности, которая подстерегает город, если он останется беззащитным в результате российской агрессии.

— Два миллиона выделил только Кировоградский облсовет, другие регионы больше. И даже западные области, где казалось бы, опасность недостижима, повыделяли по 5 миллионов. На территориальную оборону. Не знаю, почему такая беспечность у руководителей Николаевщины, они наверное надеются, что их будут защищать военные, которые находятся на территории Николаева. Но я хотел бы напомнить, что никто из военных во время войны не будут находиться на территории Николаева, они будут на переднем рубеже, на фронте. Николаев останется беззащитным. На территориальную оборону стоит выделить больше средств, — акцентировал Юрий Диденко.

Глава ячейки НРУ в Николаеве подчеркнул, что за 2 миллиона гривен сложно каким-либо образом улучшить территориальную оборону в регионе.

— Эта просто смешная сумма, что можно отремонтировать за эти деньги, только ремонт оружейной комнаты может стоить 500 тысяч гривен, — отметил политик.

По его словам, «очень грустно», что в области с пятью батальонами территориальной обороны не позаботились о нормальном обеспечении этих важных формирований.

Отметим, что 15 февраля депутаты Николаевского областного совета выделили на укрепление территориальной обороны области 2 миллиона гривен. Эта сумма в 15 раз меньше, чем та, которую выделил Запорожский областной совет. В тот же день деньги на территориальную оборону своих территорий выделили ещё пять областных советов – размер выделенных средств составил от 2 миллионов гривен до 20 миллионов гривен.

Ранее НикВести писали, что руководство Николаевской области провело брифинг по готовности Сил теробороны в регионе. В ходе брифинга глава Николаевской ОГА Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик» — набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. После чего Виталий Ким пошутил о том, что как глава областного совета Анна Замазеева дважды пыталась записаться в резерв Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В то же время глава Николаевского облсовета Анна Замазеева во время брифинга призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.