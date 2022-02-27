Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким распорядился создать «Муніципальну варту» — народную дружину для охраны общественного порядка.

Об этом он сказал в видеообращении к жителям области.

Виталий Ким добавил, что в Николаеве пока спокойно, военные занимаются подготовкой к обороне от следующих нападений.

— Идет передислокация, военные готовятся к нападению. В городе никого нет, все спокойно. Мы будем перемещаться, заниматься бытовыми вещами, — сказа Виталий Ким.

Он рассказал, что создает областную «Муніципальну варту». Она будет бороться с мародерами.

— Я сейчас распоряжением делаю «Муніципальну варту» областную. У нас уже желающих под 100 человек, которые будут бороться с мародерами, патрулировать и так далее. Контактные лица будут, мы сейчас порядок наведем, чтобы ночью не шастали какие-то негодяи. А днем у нас прекрасно отрабатывает тероброна и полиция, — добавил он.

Ранее Виталий Ким рассказал, что военные эксперты считают нанесение меток на домах и дорогах диверсантами инструментом психологического давления, который в реальности никак не помогает врагу в военно-техническом плане.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.