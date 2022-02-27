Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор российских захватчиков, которые не скрывают потерь, как человеческих, так и в технике и просят вытащить их.

Аудиозапись обнародовали в Telegram-канале СБУ.

На ней слышно, как российский военнослужащий докладывает о потерях, убитых и раненных. Он просит вытащить оставшихся захватчиков.

— Стас, Стас, смотри, записывай. На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел. Техника уничтожена полностью. Часть нас и ОМОН. Отходим в сторону аэропорта лесом. Сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск — сводный отряд тоже расп***дошены, но они в самом Гостомеле, отходить не могут. У них 200-тые, 300-тые. Передайте в округ, необходима поддержка, помощь, нас надо вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть, — говорит российский военнослужащий.

Отметим, что в то же время Минобороны РФ продолжает скрывать многочисленные потери российской армии.

«Пока Россия лжет, когда ее войска «спокойно и без потерь» заходят в украинские города, солдаты РФ убегают лесами. Потому что куча 200-х, а техника — разбита. Публикуем показательный перехват разговора оккупантов», — прокомментировали в СБУ.

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.