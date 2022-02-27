Американский бизнесмен Илон Маск объявил, что сервис его спутниковой сети Starlink теперь работает и в Украине.

Об этом Илон Маск написал в Twitter.

Он заявил, что в скором времени планируется отправить больше терминалов. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поблагодарил Маска: «Спасибо Илону Маску и каждому, кто поддерживает Украину!»

Кроме того, Минцифры обратились к Viber и Paypal, чтобы заблокировать эти сервисы в России. Это должно обрезать агрессору каналы пропаганды и ограничить доступ к денежным переводам.

Starlink — это проект бизнесмена Илона Маска по созданию глобальной сети спутникового интернета. SpaceX вывела на орбиту уже почти две тысячи спутников, а к 2027 году планирует запустить в космос в целом 42 тысячи. В конце января 2021-го в компании говорили, что бета-версией их интернета пользуются уже 10 тысяч клиентов в США, Австралии, Новой Зеландии и в части Европы. Первые пользователи утверждали, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 4 тысяч личного состава.