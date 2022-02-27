Главного редактора одесского пророссийского интернет-издания «Таймер» Юрия Ткачева привлекают к уголовной ответственности по статьям УК о госизмене, покушении на неприкосновенность Украины и препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.

Об этом «Думской» сообщили в СБУ.

В последние дни Юрий Ткачев ведет боевую пропаганду в интересах российских оккупантов, а также организовал сбор информации о передвижениях украинских военных.

Известно, что российский пропагандист остается в Одессе, но скрывается от властей. Всех, кому что-либо известно о местонахождении изменника, просят сообщить об этом любому сотруднику СБУ, Нацполиции, Вооруженных сил (и территориальной обороны).

Телефон горячей линии СБУ — 0 800 501 482. Также можно размещать информацию в телеграм-каналах @stoprussiachannel и @stopdrugsbot.

Управление СБУ в Одесской области напоминает гражданам о состоянии войны, в котором находится наша страна.

Юрий Ткачев прокомментировал новость в своем Telegram-канале.

«Если у СБУ есть ко мне какие-то вопросы, то в установленном законом порядке они связаться со мной любым удобным им способом, хоть через почту, указанную в этом канале, хоть через личку, хоть как угодно ещё. Я не скрываюсь и скрываться не думал. А если кто-то особо креативный решил меня попугать СБУ или территориальной обороной, так я вас, перхоть, от роду не боялся и бояться не собираюсь», — написал он.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.