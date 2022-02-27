В субботу, 26 февраля, во время боя с ДРГ российских оккупационных войск погибли два офицера батальона полиции специального назначения «Николаев» (более известного, как «Святой Николай»).

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили сослуживцы погибших.

По их словам, вместе с попыткой прорыва вражеской техники со стороны Херсона, в районе Терновского кольца бойцы «Святого Николая» вместе с морпехами из 36-й ОБМП приняли бой с ДРГ противника. В результате боевых действий несовместимые с жизнью ранения получили капитан Ярослав Лукьяненко и лейтенант Юрий Кравченко.

— Ребята достойно сражались и погибли за то, чтобы обычные граждане могли жить в свободной Украине. Они – настоящие Герои, которые без раздумий пожертвовали бесценным – своей жизнью Мы всегда будем их помнить, – рассказали сослуживцы погибших.

В результате боя также ранения получили еще трое бойцов батальона. Вражеская ДРГ была фактически ликвидирована.

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.