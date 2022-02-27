Российские военные захватили два украинских судна с мирными экипажами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

— Вчера, объявив «контртеррористическую операцию» в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна, – сказано в сообщении.

Танкер «Афина», находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил по открытому каналу связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец танкера «Афина» немедленно сообщил все компетентные органы в Украине.

Между тем, отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкой и нелогичной смены курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз «Принцесса Николь» из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

Почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них отключили АИС, они прекратили выходить на связь.

А утром в воскресенье системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

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Что произошло?

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