Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов сообщил, что украинские военные вернули полный контроль над Харьковом.

Об этом губернатор написал в Telegram.

— Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, терроборона, идет полная зачистка города от врага. Российский враг совершенно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ ㅡ сдаются, ㅡ заявляет Олег Синегубов.

Он сообщил, что сейчас также полностью контролируемый украинскими войсками Чугуев: украинские флаги развеваются на всех админпомещениях.

В то же время наступление российских сил продолжается в Липецком, Волчанском и Белгородском направлениях: «Фиксируем отдельные колонны российской техники. Вооруженные силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу».

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.