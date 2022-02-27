На границе с Россией, Беларусью и в направлении Приднестровья с 28 февраля закрываются все пункты пропуска

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Указывается, что в связи с военной агрессией со стороны России и введением военного положения на территории Украины правительство утвердило распоряжение о временном закрытии пунктов пропуска.

— В частности, с 00 часов 00 мин. 28 февраля 2022 г. будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, РБ, а также на центральном участке украинско-молдавской границы (Приднестровье). Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых «Борисполь», «Киев» (Жуляны), «Харьков», «Одесса», «Львов» и другие. В то же время, будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины, – сказано в сообщении.





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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.