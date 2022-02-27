В районе Черноморска уничтожен российский морской десант при попытке высадки в регионе.
Об этом говорится в оперативной информации Минобороны о российском вторжении по состоянию на 13:00 27 февраля.
— Противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен, – говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны добавили, что группировка Черноморского флота Вооруженных сил РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины. Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.
В районе Черноморска уничтожен российский морской десант при попытке высадки в регионе.
Об этом говорится в оперативной информации Минобороны о российском вторжении по состоянию на 13:00 27 февраля.
— Противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен, – говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны добавили, что группировка Черноморского флота Вооруженных сил РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины. Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.