Италия, Франция, Германия и Норвегия закрывают воздушное пространство для России.

Об этом сообщили министры иностранных дел Италии и Норвегии.

— Сегодня на Чрезвычайном совете по иностранным делам я поддержу общее действие всех стран ЕС: весь ЕС закрывает свое воздушное пространство для России, — написал министр из Италии.

Норвегия вместе с северными соседями решила закрыть воздушное пространство для российских рейсов.

Как пишет газета Handelsblatt, Германия с 16:00 по Киеву также закрывает воздушное пространство для России. Кроме того, авиакомпания Lufthansa на семь дней приостановит полеты в Россию и через Россию.

О закрытии воздушного пространства также заявили в Нидерландах, Финляндии, Франции, Швеции, Дании и Исландии.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.