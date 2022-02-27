После призыва «Укравтодора» демонтировать дорожные знаки, чтобы сбить врага с толку, и помешать ему ориентироваться на местности, многие украинцы присоединились к снятию указателей. В том числе жители села Семеновка Черниговской области.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Чернигова Сергей Деденко.

Такой своеобразный привет врагу передали жители села Семеновка. Теперь на месте указателей четкое направление для оккупантов.

«Мы продолжаем работать 24 часа в сутки. Формируем резерв топлива и продуктов питания. В общине демонтированы указательные знаки. В комендантский час патрулируем город, желающих работать в общественном формировании все больше и больше. Прекращены единичные случаи мародерства. В случае движения колонн врага не выходите на улицу! Не общайтесь с незнакомцами. Не будьте сами. Победа будет за нами», — отметил он.

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.