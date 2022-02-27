Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний обратился к патриарху Московскому Кириллу с просьбой забрать в Россию тела убитых в Украине солдат РФ.

Соответствующее письмо опубликовано на сайте ПЦУ.

Митрополит Епифаний написал, что уже четвертый день продолжается неспровоцированная полномасштабная агрессия России против Украины, страдают миллионы людей, гибнут военнослужащие и мирные жители.

— К сожалению, из Ваших предыдущих публичных заявлений уже понятно, что сохранение благосклонности Путина и руководства РФ для Вас намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считала Вас своим пастырем… Но у меня еще остается надежда, что хотя бы в отношении своих собственных сограждан, большинство из которых – православные христиане, Ваша паства, у Вас найдутся духовные силы проявить человечность и заботу, – написал он.

Епифаний объяснил, что речь о более чем трех тысячах убитых российских военнослужащих, тела которых находятся в Украине.

Он напомнил, что Украина просила Красный Крест помочь вернуть тела погибших их семьям, но никакого ответа с российской стороны не было получено.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.