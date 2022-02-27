Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что приказ президента государства-агрессора Владимира Путина привести российские силы сдерживания, включающие ядерное оружие, в режим повышенной боевой готовности является неприемлемой эскалацией.

Об этом сообщает Reuters.

— Это значит, что президент Путин продолжает обострять эту войну совершенно неприемлемым способом, и мы должны продолжать останавливать его действия сильнейшим образом, – сказала она.

Как известно, 27 февраля Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он обосновал это решение якобы агрессивными высказываниями чиновников стран НАТО.

— Западные страны совершают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, – сказал он.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.