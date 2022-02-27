В Министерстве здравоохранения опубликовали инструкцию, что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

При химической атаке или аварии прежде всего необходимо:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы; заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

выключить бытовые приборы и газ.

Также советы касаются правил эвакуации.

В случае эвакуации, возьмите с собой аптечку.

Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

Оставьте помещение, используя лестницу.

В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака – низинами.

Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

На улице не бегите, не прикасайтесь к каким-либо предметам, не наступайте в лужи.

Не ешьте и не пейте ничего.

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