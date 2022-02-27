Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.

Его восстановление будет стоить более 3 миллиарда долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор, сообщили на госпредприятии «Антонов».

Россия поразила «Мрию» как символ возможностей украинской авиации, добавили там. Ан-225 «Мрия» — авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции утрачены.

«Но они обязательно будут возобновлены. Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится», — отметили в «Антонове».

На момент вторжения АН-225 «Мрия» находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успела вылететь из Украины.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.