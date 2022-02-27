Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина проведет 27 февраля переговоры с Россией, чтобы послушать, что она скажет о полномасштабной войне.

Об этом министр сообщил 27 февраля на брифинге.

По его словам, то, что Россия согласилась на переговоры без каких-либо предварительных условий и ультиматумов, «уже победа».

— Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны, — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр говорит, что украинская делегация послушает, что скажет Россия о вторжении, а также выскажет свою позицию о войне и действиях РФ.

— Я опять это подчеркиваю: мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в том цель нашей борьбы, — заявил министр.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.