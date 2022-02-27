Украинская компания Reface срочно разрабатывает алгоритм распознавания вражеских войск.
Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.
В частности, Reface работает в сфере искусственного интеллекта и разрабатывает алгоритм, который на основе данных спутников сможет в реальном времени выявлять места расположения вражеских войск.
Также компания будет использовать спутниковые снимки и обращается за помощью к жителям Украины
Сейчас Reface просят присылать им такие данные:
«Мы уже готовим решение, однако используя публичные данные. Все снимки низкого качества, поэтому и алгоритм работает ненадежно. Чтобы наша помощь была качественная, нужны изображения лучшего качества. Как минимум 90 см на пиксель, а в идеале 15-30 см. Сейчас наши данные — 5 метров на 1 пиксель», — пишут в компании.
Добавим, что также команда Reface просит помочь с распространения информации о работе над алгоритмом, чтобы привлекли как можно больше компаний, которые занимаются спутниковыми фото, в том числе иностранных.
Вместе с этим, Reface запустил акцию на 200 миллионов пользователей и призывает россиян выходить на митинги.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.
Украинская компания Reface срочно разрабатывает алгоритм распознавания вражеских войск.
Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.
В частности, Reface работает в сфере искусственного интеллекта и разрабатывает алгоритм, который на основе данных спутников сможет в реальном времени выявлять места расположения вражеских войск.
Также компания будет использовать спутниковые снимки и обращается за помощью к жителям Украины
Сейчас Reface просят присылать им такие данные:
«Мы уже готовим решение, однако используя публичные данные. Все снимки низкого качества, поэтому и алгоритм работает ненадежно. Чтобы наша помощь была качественная, нужны изображения лучшего качества. Как минимум 90 см на пиксель, а в идеале 15-30 см. Сейчас наши данные — 5 метров на 1 пиксель», — пишут в компании.
Добавим, что также команда Reface просит помочь с распространения информации о работе над алгоритмом, чтобы привлекли как можно больше компаний, которые занимаются спутниковыми фото, в том числе иностранных.
Вместе с этим, Reface запустил акцию на 200 миллионов пользователей и призывает россиян выходить на митинги.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.