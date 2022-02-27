Российская армия нанесла удары по Николаевскому международном аэропорту.

В 18:59 глава Николаевской военной администрации сообщил, что были нанесены удары по аэродрому.

— Были нанесены удары по аэродрому нашему 5 минут назад. Ущерб оценить не могу, может, промазали, — отметил он.

Выяснилось, что речь идет не о Кульбакинском военном аэродроме, а о гражданском аэропорте Николаева.

Как пишет издание Преступности.НЕТ, По Николаевскому аэропорту нанесли ракетные удары. На данный момент известно о как минимум трех попаданиях.

Первым ударом били точно по полосе. Затем в районе перрона. По предварительным данным, корректировщик подавал световые сигналы со стороны Матвеевки.

Пока тяжело понять, каким именно оружием был нанесен удар — градом или баллистической ракетой.

Напомним, защитникам Николаева очень срочно нужен дрон и комплект оборудования.

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Что произошло?

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В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.