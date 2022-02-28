Украинский журналист Дмитрий Гордон 27 февраля выступил в эфире российского телеканала «Дождь» и обратился к российским солдатам с требованием покинуть Украину.

Фрагмент видео опубликован в Telegram-канале Гордона.

— Я ненавижу ваше государство. Я ненавижу вашу армию, которая сеет смерть у меня дома. Это страшное преступление. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к российским солдатам: вас посылают сюда как пушечное мясо. Горят массово БТРы, танки, вас сжигают заживо. Весь народ встал. Я хочу сказать российской армии: «П**дуйте на х*й отсюда, п*дарасы е**ные! Вас никто не ждет!, – сказал украинский журналист.

Ведущая перебила Дмитрия Гордона и сказала, что телеканал не может позволить мат в эфире: «Это правда, совершенно недопустимо!». После этого в студии прервали включение журналиста.

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.