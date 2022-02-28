Полицейский был за рулем личного автомобиля после начала комендантского часа в Черноморске. При пересечении блокпоста его застрелил дежурный. Причины устанавливают правоохранители.

Об инциденте сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев.

От выстрела полицейский погиб на месте. Известно, что в машине также находилась пассажирка — тоже сотрудница полиции, ее зацепило пулей. Оба не состояли в составе диверсионно-разведывательных групп, несмотря на слухи, которые начали распространяться в соцсетях.

— Я хочу сказать о том, что сейчас такое время, что люди напряжены и с оружием. Прошу никого в комендантский час не садиться за руль, никуда не ехать, максимально не выходить на улицы, не надо. Действительно, сейчас тяжело, мы все находимся на грани, — обратился Василий Гуляев к жителям города и попросил беречь себя.

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