Глава Николаевского областного совета, «слуга народа» Анна Замазеева рассказала, что намерена передать украинские государственные флаги на каждый блокпост, в каждое подразделение ВСУ в Николаевской области.

Подробности этой инициативы она рассказала сегодня, 28 февраля, в Telegram.

— Там, где развевается украинский флаг, там царит мир! На сегодняшний день очень нужно чтобы наши флаги были повсюду, поэтому наши талантливые и трудолюбивые девочки уже третьи сутки, не покладая рук, шьют наши флаги. В первую очередь, мы их раздадим нашим подразделениям территориальной обороны, на блокпосты, бойцам ВСУ и на их технику. Чтобы каждый гражданин, видя танк, БТР, военный автомобиль с желто-голубым флагом, сразу знал, что это свои и не паниковал, - написала Анна Замазеева.

По её словам, в это время вражеские «ДРГ «стыдятся» сам себя, потому и приходят без «опознавательных знаков». А наши военные и терроборона на своей земле и им не от кого прятаться, потому что их поддерживает весь украинский народ!».

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.