Украинцы из Французского иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.

Это подтвердили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку.

Французский Иностранный легион – военное соединение французской армии. Легион состоит из высококвалифицированных пехотинцев и уникален тем, что открыт для иностранцев, готовых служить в вооруженных силах Франции. Легион являлся ведущим участником во всех решающих милитарных моментах истории Франции.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Что произошло?

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В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

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