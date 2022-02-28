Оккупант и убийца мирных жителей Украины Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что не прекратит обстрелы Чернигова и Харькова, пока Владимир Зеленский и союзники на Западе не выполнят его шантаж.

Об этом пишет УП.

В Кремле назвали ряд требований, без которых они не прекратят убивать гражданское население Украины. В частности Путин хочет, чтобы Украина и весь мир признали аннексию Крыма законной, «демилитаризировали и денацифировали Украину», а также заверили ее нейтральный статус.

Стоит отметить, что в прежних желаниях Кремля было прописано признание Украиной независимости «ЛНР» и «ДНР». Однако сейчас этого Владимир Путин не вымогает.

Напомним, сегодня оккупационные войска обстреляли реактивными залпами Харьков и Чернигов. Зафиксировано много человеческих жертв.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.







