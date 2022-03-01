В Национальном агентстве противодействия коррупции рассказали украинцам, что декларировать захваченные российские танки не нужно, «ведь стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов (248 тысяч 100 гривен)».

Об этом говорится в Telegram-канале НАПУ.

«Если же говорить буквой закона, боевые трофеи не подлежат отражению в декларации по следующим причинам: они были приобретены не вследствие заключения какого-либо вида сделки, а в связи с полномасштабной агрессией с 24.02.2022 российской федерации относительно независимого и суверенного Украинского государства как продолжение начатого в 2014 году коварного нападения РФ на Украину; благодаря мужеству и победе защитников Украинского государства вражеская военная техника обычно попадает к вам уже уничтоженной и выведенной из строя, из-за чего невозможно провести ее оценку в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине». Следовательно, невозможно и выяснить, сколько стоит такое имущество. Так что русский танк, иди на**й из декларации», —пояснили в НАПК.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.