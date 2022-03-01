У российских оккупантов не получилось высадить морской десант под Одессой. Юноши-срочники из 810-й бригады РФ отказались идти на верную гибель и саботировали самоубийственный приказ.

Об этом пишет «Думская», связавшаяся с родственниками солдат агрессора.

Враг планировал лобовую атаку с высадкой на укрепленные украинские позиции.

— Оккупанты собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА, — сообщает о планах РФ «Думская».

Украинцы готовились отразить атаку российских смертников, но они первыми связались и попросили дать им шанс отойти от Одессы без боя.