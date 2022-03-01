Международные платежные системы Visa и Mastercard заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Visa и Mastercard.

В ведомстве заявили о готовности к возможным новым ограничениям в случае введения санкций.

«Наши мысли с украинским народом и всеми, кто пострадал. Мы надеемся на мирное урегулирование в ближайшее время», — говорится в сообщениию

В свою очередь, на сайте Mastercard появилось сообщение, что компания отключила несколько российских банков от платежной системы. Перечень заблокированных российских учреждений Mastercard пока не обнародует.

В Mastercard также добавляют, что вторжение РФ «стало разрушительным для народа Украины».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.