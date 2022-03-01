Военные эксперт «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр заявил, что получив ощутимую помощь от западного мира, Украина подготовилась к войне с российскими оккупантами до победного конца.

Об этом он рассказал на телеканале «Дождь».

Аналитик подчеркнул, что агрессоры надеялись на «легкую экскурсию» по Украине, а получили тяжелые бои.

— У украинцев есть очевидный шанс на победу, потому что если они будут продолжать сопротивляться, воевать, то да, — рассказал Павел Фельгенгауэр.

По оценкам обозревателя, за 5 дней ожесточенных боев оккупантам так и не одалось достичь важных успехов на различных фронтах.

— Не очень они там и удачно действуют. Не смогли сконцентрировать или что? Возможно, там есть внутренная оппозиция войне. Многие несогласны с походом в Украину вообще <...> Воют так себе. войско оказалось не таким, как его рекламировали <...> Вооружение старое, все ламается, солдаты не понимают, зачем они там находятся и что делают, — константировал журналист.

Он добавил, что через неделю у агрессора возникнут еще более ощутимые проблемы с логистистикой и линиями снаряжения.

— У регулярной армии РФ нет обученных резервов и морального духа, желания воевать. Войну с народом Россия выиграть не сможет, — заключил Павел Фельгенгауэр.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.



