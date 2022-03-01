Сервис такси Bolt предоставит 1 миллион евро для поддержки Украины, в течение 2 недель ожидается более 4 миллионов евро.

Об этом в Twitter сообщил CEO и основатель Bolt Маркус Уиллиг.

— Сегодня Bolt жертвует 1 миллион евро для поддержки Украины. В течение следующих 2 недель поступят еще более 4 миллионов евро. Мы выступаем против российского вторжения в Украину. Мы вместе с нашими 112 сотрудниками в Украине. Слава Украине, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Bolt прибегает к 3 шагам:

Перечисление 5% всех заказов Bolt в Европе в течение следующих 2 недель в поддержку украинского народа; Изымает российскую продукцию из Bolt Market; Прекращает свою деятельность в Белоруссии.

— Родом из Эстонии, мы очень хорошо знаем цену свободы. Долгих 48 лет наши родители и деды ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку, – сказал он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.