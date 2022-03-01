EOS Data Analytics Макса Полякова вместе с Кабинетом министров призывает компании, имеющие спутниковые снимки и космические агентства, поддержать Украину спутниковыми данными в режиме реального времени.

Об этом сообщили в компании, пишет Экономичсекая правда.

EOSDA во вторник призвала все организации, работающие с дистанционным зондированием Земли, предоставить актуальные снимки Украины и Восточной Европы в режиме реального времени с высоким или средним расширением оптических или радарных спутников компании EOSDA.

Компания доработала свою платформу, чтобы иметь возможность в реальном времени анализировать военную ситуацию, чтобы спасать жизнь людей. Обработанные и проанализированные данные будут переданы украинским военным и гуманитарным организациям.

EOSDA требует оперативных и актуальных данных, чтобы доносить информацию и релевантную аналитику по вражеским войскам и мерам вооружения (особенно дозаправки) ночью и несмотря на облачность, что невозможно при использовании снимков с оптических спутников.

Снимки с оптических спутников, которые сейчас доступны в Украине, малопригодны – часто перекрыты облаками, были сделаны более 72 часов назад или по обеим причинам.

Некоторые провайдеры данных могут столкнуться с ограничениями в работе с частной компанией в Украине.

«В таком случае мы соединим поставщиков данных с Михаилом Федоровым, Министром цифровой трансформации Украины, а также с другими представителями правительства и органов безопасности для того, чтобы данные передавались им и/или инициировалась дальнейшая обработка информации силами EOSDA», — говорится в заявлении.

Основатель компании Макс Поляков объясняет, что "устаревшие оптические спутниковые снимки используются для целей PR и в качестве доказательств военных преступлений для будущих разбирательств в международном уголовном суде. Украине нужны практические данные, чтобы спасти миллионы невинных людей и суверенитет страны".

Компания обращается к IAI, Iceye, Capella, Канадскому и Европейскому космическим агентствам, а также Германскому аэрокосмическому центру, для предоставления данных радиолокационного дистанционного зондирования, и Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky, для предоставления снимков с оптических спутников.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.