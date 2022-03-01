Программное обеспечение Poster POS для кафе и ресторанов заблокировало работу 10 тысяч кафе и ресторанов. Интерфейс отображает призыв к прекращению войны.

Об этом сообщает Опендатамедиа.

Вместо обычного рабочего интерфейса на экранах и чеках появились призывы остановить войну, а при переходе на сайт Poster POS из России, владельцы бизнеса видят правдивую информацию о войне в Украине и призыв выходить улицы российских городов на протесты.

Коллектив компании Poster POS заявил, что таким образом компания хочет показать, что полномасштабную войну России против Украины должны остановить, в том числе и граждане России. Отключение от системы частично заблокирует работу заведений питания и будет служить дополнительным давлением на российский бизнес.

Ограничения не будут сняты, пока Российская Федерация не прекратит агрессию к Украине.Poster POS — софт, позволяющий рестораторам создать виртуальную карту зала, принимать и контролировать заказы, вести кассу, печатать чеки, вести складской учет, базу клиентов и список сотрудников.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.