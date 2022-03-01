Австрия предоставит Украине оборонное оснащение, в том числе 10 тысяч шлемов.

Об этом заявила федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер, передает Укринформ.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер уточнила, что Вена поможет Украине шлемами, оснащением для гражданских сил, а также горючим. По его словам, пакет помощи предполагает отправку в Украину 100 тысяч литров горючего.

В дополнение к выделенным ранее 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи австрийское правительство приняло решение о выделении еще 15 млн евро, которые будут переданы МККК, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и австрийским неправительственным организациям на местах в Украине.

Решение о пакете помощи Украине должно быть принято Советом министров Австрии в среду, 2 марта.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.