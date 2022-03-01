Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил всем посольствам Украины работать над «депутинизацией мира».

Об этом он заявил во время брифинга.

— Сегодня я поручил всем нашим посольствам, всем нашим генеральным консульствам за границей делать две простые вещи. Первая – это работать над тремя ключевыми задачами дипломатии в этой войне: оружие, санкции, гуманитарная помощь. Но второе (и на это наши дипломаты также будут находить время) – они должны работать над депутинизацией мира, вычистить путинских агентов, путинское видение, политики, экономики, бизнеса отовсюду, – сказал Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что это дело чести, совести и морали для партнеров Украины – поддержать его в этом стремлении.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.