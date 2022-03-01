Николаевский городской голова Александр Сенкевич в блиц-интервью Украинской правде рассказал о ситуации в городе.

Среди главных проблем он назвал нехватку топлива для техники и обеспечение продуктами питания, связанное с разводкой мостов. Также он сообщил, что городу не помешал бы допресурс в виде войск, тяжелой техники и авиации.

— Главная проблема – это топливо для заправки военной техники и строительства блокпостов. Еще одна проблема связана с питанием. Дело в том, что у нас разведены и заминированы мосты, поэтому у нас из Одесского и Киевского направления плохо настроен доступ к продуктам питания. В остальном – у нас все работает, все отлажено, все в норме, - отметил Александр Сенкевич.

На вопрос о графике ответил, что спит по четыре часа и все время находится на работе.

— Сплю по четыре часа, все время на работе. Сегодня мы кормим тысячи бойцов, работаем над обеспечением госпиталей, строительство блокпостов, снаряжение территориальной обороны, работа с волонтерским движением, организовываем поставки бригад. Иногда даже выходим на военные задания, - сказал он.

Александр Сенкевич также сообщил, что хорошо налажена коммуникация с центром.

— Мы постоянно на связи с главой ОГА и руководителем военной администрации, то есть вертикаль у нас настроена таким образом. Все на контакте, два-три раза в день есть совещания. А они уже напрямую с Киевом разговаривают, раздают задачи, мы свои задачи раздаем, даем обратную связь – так и работаем, - добавил мэр.

Мэр заверил, что Николаев будет держаться до последнего патрона, а он после событий последних дней готов на все.

— У нас есть оружие и будем держаться до последнего патрона. Николаевцы восприняли угрозу войны не как шутку, а очень серьезно. У нас очень большое количество желающих вступать в ряды терробороны, в ряды ВСУ, стоят очереди на входах в военкоматы. Не готов был убивать людей, честно скажу. Но после того, как они начали убивать николаевцев, я готов ко всему.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.