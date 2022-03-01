Появился список работающих аптек в разных городах Украины, он постоянно дополняется и обновляется.

По ссылке доступна табличка от Liki24.com со всеми работающими аптеками по Украине, которую они постоянно обновляют.

Также можно заполнить анкету на специфические, не легализованные препараты, которые Украина будет просить как гуманитарную помощь у производителей.

Контакт-центр Минздрава 0800602019 принимает звонки и запросы относительно критических потребностей:

от медицинских учреждений — в лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения, в кислороде, бронежилетах для экстренной помощи или других нуждах для срочного реагирования;

от граждан — по проблемным вопросам с обеспечением инсулинами или другими лекарственными средствами в аптечных заведениях.

Операторы зафиксируют обращение и передадут его для оперативного решения.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.